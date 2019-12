L' Alpinismo è diventato patrimonio culturale immateriale dell' Unesco

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'entra a far parte deltutelato dall'. La decisione, presa da una commissione speciale'organizzazione'Onu che si è riunita a Bogotà, è stata presa sulla spinta'azione congiunta di Italia, Francia e Svizzera, che hanno dato battaglia per far inserire nella lista "l'arte di scalare le montagne e le pareti rocciose, grazie a capacita' fisiche, tecniche e intellettuali".

