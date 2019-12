L’Algeria verso un voto surreale che rischia di far sorgere nuove tensioni

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Si vale elezioni più surreali del recente passato: da un lato infatti c’è una macchina organizzativa statale attiva da giorni per organizzarle, dall’altro c’è però una popolazione che non vuol sentir parlare di urne aperte e di file ai seggi. Il riferimento è all’Algeria ed a quelle elezioni presidenziali previste per il prossimo 12 dicembre, concepite per far superare l’attuale fase di stallo post Bouteflika ma che si potrebbero trasformare in un elemento di maggior tensione per il paese. Il pericolo durante la fase elettorale Per far capire al meglio le incognite in Algeria nei prossimi giorni, occorre fare un piccolo passo indietro. Nello scorso mese di febbraio sono iniziate le manifestazioni contro la ricandidatura di Abdelaziz Bouteflika, presidente in procinto di correre per un quinto mandato consecutivo nonostante l’età e nonostante una ...

