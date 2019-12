L' adorabile SkateBird arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Immaginate di unire un passerotto, un piccolo skateboard e le acrobazie alla Tony Hawk. Il risultato?, chesuiloltre che su Xbox One e PC.In, i giocatori assumono il ruolo di un uccellino solitario il cui amico umano è, a causa del suo lavoro, mai a casa per giocare. "Risolverete tutto questo con il potere di essere un piccolo uccellino da skateboard", spiega lo sviluppatore Glass Bottom Games.Sarete così in grado di creare percorsi con tutto quello che si trova in casa, affinando così le vostre abilità in modo da eseguire figure sempre più spettacolari. Secondo la pagina Steam di, tutto si svolge usando "semplici controlli familiari a tutti", e ci sono nuovi pennuti da sbloccare, nuovi abiti da indossare, mixtape musicali segreti da trovare e un'incredibile colonna sonora che funge da accompagnamento.Leggi altro...

