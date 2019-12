La Turchia minaccia gli Stati Uniti

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Laconsidererà la possibilità di richiedere il ritiro deglidalla base aerea di Incirlik se Washington dovesse decidere di elevare sanzioni contro Ankara in seguito all’acquisizione dei sistemi da difesa aerea S-400, la cui prima batteria si appresta a diventare operativa. A riferirlo è stato lo stesso ministro degli Esteri Mevlüt Cavusoglu in un’intervista esclusiva ad Haber. “I membri del Congresso deglidovrebbero capire che è impossibile imporre un’altra volontà ad Ankara”, ha detto Çavuşoğlu in onda sul canale televisivo turco. Secondo lui, se glidecidessero per imporre sanzioni alla, Ankara potrebbe sollevare il problema delle basi di Incirlik e Kürecik, quest’ultima attualmente sede di radar da avvistamento precoce della catena di difesa da missili balistici della Nato, gli americani AN/TPY-2 ...

