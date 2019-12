La transumanza è patrimonio dell’Unesco

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ladell’Unesco. Approvata la candidatura proposta da Italia, Austria e Grecia. BOGOTA’ (COLOMBIA) – Ladell’Unesco. A riferirlo è l’Ansa che cita fonti del Comitato intergovernativo che si è riunito a Bogotà, in Colombia. La candidatura era stata proposta da Italia, Austria e Grecia con il via libera arrivato nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2019. Si tratta di un riconoscimento importante per la tradizionale pratica pastorale di migrazione stagionale del bestiame lungo i tratturi e verso condizioni meteo migliori. La richiesta è stata approvata all’unanimità. Grande soddisfazioni per il Governo italiano Il Governo italiano è stato tra i promotori di questa candidatura. L’approvazione è stata appresa con tanta soddisfazione da Roma visto che il riconoscimento riguarda tutto il ...

