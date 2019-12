La strana riappacificazione israelo-saudita con scambio blogger (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Milano, 11 dic. (askanews) – La normalizzazione dei rapporti tra Israele e l’Arabia saudita prosegue in versione social, con scambio di blogger. I due israeliani Avi Goldstein e Benny Vexler hanno recentemente visitato i paesi arabi e durante il loro viaggio si sono fermati a Riyadh, la capitale dell’Arabia saudita, dove hanno incontrato il famoso blogger saudita e influencer Mohammed Saud. “I musulmani di tutto il mondo hanno improvvisamente scoperto che gli ebrei non sono nemici di nessuno e non sono sicuramente i nemici dei musulmani”, hanno dichiarato i due. “È un sogno diventato realtà”. Saud è ormai sempre più fenomeno social: giovane saudita che dichiara entusiasta di amare Israele e gli ebrei, fan accanito del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Lo scorso luglio, Saud ha visitato Israele come parte di una delegazione di giornalisti e ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : strana riappacificazione