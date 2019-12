La storia di Rosannina | trovata per le strade a vegliare il corpo di un altro cane

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La cagnolina che vedete in queste immagini si chiamaed è stata salvata dopo una vicenda davvero triste e dolorosa. È statada una volontaria di nome Rosanna, che fa parte dell’Associazione Love for Animals. La poverase ne stava in una strada di campagna vicino a Roma, accanto alsenza vita di un. Si trattava di un’altra femmina, morta dopo un incidente stradale. Qualcuno l’aveva investita e poi lasciata lì a morire.non l’ha mai abbandonata, è rimasta ail suo, fino all’arrivo di Rosanna. Quando i volontari hanno cercato di capire cosa fosse successo, hanno avuto il sospetto che quelsenza vita poteva essere la madre di. I ragazzi sapevano che dovevamo togliere la cucciola dalla strada ...

mdparis19 : RT @lazampa: La triste storia di Rosannina, quattrozampe ritrovata su una strada accanto a un cane morto investito @luisamosello @fulviocer… - PorriniSabrina : RT @Animal_Genocide: La triste storia di Rosannina, 4zampe ritrovata su una strada accanto a un cane morto investito. La cucciola potrebbe… - beppem54 : La triste storia di Rosannina, quattrozampe ritrovata su una strada accanto a un cane morto investito - La Stampa -