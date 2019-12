La solidarietà dei Cdr de ilfattoquotidiano it e del Fatto Quotidiano al collega Cosimo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I Cdr de.it e delesprimonoalCaridi, che collabora anche con la nostra testata, fermato e aggredito verbalmente nella giornata di martedì dalla polizia municipale di Roma mentre svolgeva il suo lavoro di cronista. Informare i cittadini, in qualsiasi parte del mondo e in ogni occasione, è diritto tutelato dalla Costituzione, la stessa che ogni cittadino e ogni incaricato di pubblico servizio è tenuto a rispettare come e, se possibile, più degli altri poiché rappresenta le istituzioni. L'articolo Ladei Cdr de.it e delalCaridi proviene da Il

MassimGiannini : Tutta la mia Solidarietà a #Formigli per gli attacchi dei renziani sul Web: poi non lamentatevi delle campagne d’od… - Tg3web : La marcia dei sindaci a Milano contro l'antisemitismo e l'odio razziale. Seicento primi cittadini hanno accolto l'i… - NicolaMorra63 : '..... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale': art.2 della… -