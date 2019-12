La Salernitana celebra il centenario con l’album “Sentimento Granata”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sentimento Granata, questo è il nome dato al progetto che ha come protagonistadeldella. Una squadra che in 100 anni ha regalato gioie e dolori ai suoi sostenitori, e sono proprio loro che questo Natale potranno scartare un regalo speciale, più unico che raro, un album di figurine della squadra del cuore. L’idea nasce da un tifoso salernitano il direttore creativo e fondatore dell’Agenzia di Comunicazione “Creatiwa Studio”, Giovanni Sapere che già nel 2018 proponeva la realizzazione di questo progetto, spinto dalla volontà di trasmettere una passione indescrivibile al figlio e dal desiderio di poter racchiudere tutti i ricordi legati alla squadra amata in qualcosa da custodire, per sempre. Così come due sposi conservano memoria del loro giorno speciale in un album fotografico, così tale progetto vuole ...

