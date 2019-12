La Regina rovina l’amicizia di Meghan con una cara amica di Los Angeles

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sandra Rondini Jennifer Meyer eMarkle sono grandi amiche e la Duchessa indossa spesso in pubblico le sue creazioni. Ma allanon piace che la designer si faccia pubblicità postando i look dell'reale e le ha scatenato contro i suoi legali Jennifer Meyer, figlia del boss della NBCUniversal, potente studio cinematografico di Hollywood, è una di quelle persone che a Losconviene conoscere, e magari farsi amiche, per via delle sue conoscenze importanti nel mondo del cinema. Quando si mise a disegnare gioielli lanciando una linea con il suo nome subito amiche come Jennifer Aniston presero a farsi vedere ai party sfoggiando le creazioni della potenteche le ricompensava facendo loro dono del gioiello indossato, per poi postare il loro look sul suo sito web facendosi un’enorme pubblicità ed affermandosi rapidamente nel settore della gioielleria ...

