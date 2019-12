La Reggia di Caserta riapre al pubblico le tombe sannitiche

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un'atmosfera unica e suggestiva quella che ladicon la direttrice Tiziana Maffei offrirà in questo mese di dicembre con le sei aperture straordinarie delle. È iniziato oggi, infatti, il tour ufficiale nella necropoli sotterranea chiusa da circa 20 anni. Un museo nel museo quello che i turisti si troveranno a scoprire, varcando una porta posta nel secondo cortile principale del Palazzo Vanvitelliano. Scendendo tre rampe di scale, il visitatore si troverà di fronte un cunicolo che arriva direttamente al tratto di necropoli con le 7databili nella seconda metà del IV sec. a.C. scoperte nel 1990, durante i lavori di scavo per il secondo cortile. L'area sulla quale fu edificata la, infatti, era parte di un territorio di eccezionale rilevanza archeologica dominato dalla presenza di Capua, per gli ...

giannigosta : Al via alla Reggia di Caserta il ciclo di incontri sul tema “Il racconto della giustizia” - TeleradioNews : Al via alla Reggia di Caserta il ciclo di incontri sul tema “Il racconto della giustizia” - TeleradioNews : Al via alla Reggia di Caserta il ciclo di incontri sul tema “Il racconto della giustizia” - -