La rassegna stampa di mercoledì 11 dicembre | dramma Inter ed esonero Ancelotti in primo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ladi11– Le prime pagine dei quotidiani odierni concentrano la loro attenzione soprattutto sulle situazioni, non belle, die Napoli. I nerazzurri cadono in casa col Barça e dicono addio alla Champions League, i partenopei vincono e passano ma si separano da Carlo, ufficialmente esonerato nella tarda serata di ieri. “Fuori!” titola la Gazzetta dello Sport in riferimento all’. E nel riquadro in basso: “esonerato, il Napoli ringhia!”. Gioco di parole del Corriere: “Carlo passa e chiude”, e poi sotto: “Antonio non passa più”. Per TuttoSport: “Il nuovo Messi castiga l’” e “via”. In alto la FOTOGALLERY.L'articolo Ladi11edinpiano FOTO ...

borghi_claudio : Fra poco sarò alla rassegna stampa del gr1 - forzaroma : Tor di Valle si avvicina, anche #Friedkin può accelerare #ASRoma - forzaroma : #Zaniolo, questo è amore: “Perché andare via ora?” #ASRoma -