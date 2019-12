La nota catena GameStop chiude il terzo quarto con oltre 83 milioni di perdite

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) E' da un bel po' ormai che ladi negozista affrontando un periodo non troppo roseo e stando ai dati emersi in queste ore le cose non sono destinate a migliorare. A quanto pare l'azienda ha infatti visto un -25,7% di profitti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in poche parole la compagnia ha perso ben 83,4di dollari.La situazione pare si sia risollevata con il lancio di Nintendo Switch, tuttavia dal lato software si è registrato un calo delle vendite pari al 32,6% rispetto all'anno passato. George Sherman (CEO dell'azienda) afferma che tutto questo è stato causato dall'avvento delle nuove console e dalla fine del ciclo vitale di PS4 e Xbox One.Tuttavia è ovvio che in gioco ci sono altre variabili, come il fatto che sempre più utenti preferiscono acquistare in digitale (per comodità o prezzi più competitivi) e il fatto che la compagnia (almeno qui da ...

