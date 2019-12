La Marina si esercita a largo di Cipro (Di mercoledì 11 dicembre 2019) La Marina militare italiana si muove a largo delle acque di Cipro. Dopo una sosta a Larnaca, la fregata missilistica Federico Martinengo svolgerà un’esercitazione di tipo Passex nelle acque bollenti del Mediterraneo orientale per blindare i rapporti con le flotte di Francia e Cipro. Partner essenziali per la strategia mediterranea italiana, specialmente in un settore così fondamentale come quello del Levante, dove le risorse energetiche sono una chiave imprescindibile per comprendere i delicati equilibri geopolitici della regione e in cui l’Italia è direttamente coinvolta sia per le esplorazioni di Eni sia per gli accordi sui futuri gasdotti che solcheranno quei fondali. L’esercitazione “Cyp/ Fra/It 2019”, che si svolge nelle acque della Zona economica esclusiva cipriota, è un segnale importante. L’Italia c’è e “avverte” le potenze ...

