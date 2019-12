“La mafia rende brutti” | il messaggio degli studenti lanciato attraverso il teatro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un impegno al di fuori dell’orario scolastico, di grande valore etico e civile e di forte arricchimento culturale. Questa, in sostanza, l’esperienza vissuta oggi pomeriggio nel NuovoMulino Pacifico da 26 allievi della scuola media dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso di Benevento, che hanno recitato e messo in scena lo spettacolo dal titolo “Le maschere della vergogna. Labrutti”, ispirato al lavoro dello scrittore Raffaele Sardo. Lavista dai ragazzi, una malattia chebrutti anche alla vista. Il fascino dele della rappresentazione, unito al tema della lotta alle mafie sono stati i connotati di questa bellissima esperienza per i ragazzi nell’ambito di un progetto che ha visto in prima fila la dirigenza e i docenti dell’Istituto scolastico, il ...

