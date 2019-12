La Germania lancia un progetto da 20 milioni di euro con la FAO e l’UNDP per rafforzare

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Ministero federale tedesco per l’Ambiente, la Conservazione della Natura e la Sicurezza Nucleare, attraverso la sua Iniziativa Internazionale per il Clima, ha annunciato oggi di aver stanziato 20diper un nuovoco-diretto dalla FAO e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), volto ad accelerare l’azione di contrasto ai cambiamenti climatici da parte dei paesi in via di sviluppo nei settori agricolo e di gestione del territorio. Almeno una dozzina di stati dell’America Latina, dell’Asia e dell’Africa potranno beneficiare del, che prevede di aiutarli rafforzando le politiche, adottando approcci innovativi, abbattendo le principali barriere legate all’assenza di informazioni, alla governance, alla finanza, all’integrazione di genere, e sfruttando sistemi efficaci di monitoraggio e ...

BerlinoCP : #Germany #Uber #Limouisine #luxurycars Germania, Uber lancia il servizio Limousine e auto di lusso - news_viaggi : Germania, Uber lancia il servizio Limousine e auto di lusso - RenatoMiscali : RT @MauriDema: Cresciuto in una cultura di grandezza nazionale, Charles de Gaulle scelse la carriera d'ufficiale. Egli rifiuta l'armistiz… -