La figlia del mister esonerato saluta la città | “Napoli è una mamma che ti accoglie”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –è unache ti accoglie, un sole che ti scalda, una canzone che ti accompagna, un abbraccio che ti consola”. Così Katia Ancelotti, ladel ormai exdel Napolilapartenopea, tramite un post su Instagram. Lo fa attraverso una speciale lettera, che racconta l’amore che ladi Napoli gli è riuscita a trasmettere in questo anno e mezzo.è dolce come una sfogliatella – continua Katia Ancelotti – amara come il caffè che giustamente qui si beve senza zucchero. Napoli è un cuore grande, quello della sua gente. È la faccia del signore all’angolo che vende i taralli, bruciata dal sole. È l’odore del mare, il profumo dei ristoranti che non chiudono mai. Napoli mi ha fatto ridere, mi ha fatto anche piangere. Mi ha amata e mi ha girato le spalle perché qui l’amore per il calcio va aldilà di tutto. Il ...

