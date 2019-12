La famiglia speciale di Monia e Gabriele | “Abbiamo tre figli autisti e sono meravigliosi”

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La storia di Liam, Derek, Colin e dei loro instancabili genitori, nonostante le diffcoltà. "In Italia c'è una scarsa presa in carico" dice la mamma, genetista che ha dovuto faticare tantissimo prima di ottenere finalmente una diagnosi esatta sui tre bamini. "Hanno solo bisogno di essere accettati e amati per quello che

Gina17886201 : RT @Reemul64: Bianca anziana malridotta cerca famiglia speciale - Sere_Ish : RT @Reemul64: Bianca anziana malridotta cerca famiglia speciale - GreenEy87171873 : RT @Reemul64: Bianca anziana malridotta cerca famiglia speciale -