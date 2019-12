La conferenza stampa di Gattuso al Napoli – “Vogliamo tornare in Champions!”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ladi– Le prime dichiarazioni di Ringhio, nuovo allenatore delLaè terminata, De Laurentiis saluta i giornalisti: “Vi ringrazio, vi farò sapere quando ci possiamo incontrare per una lunga chiacchierata. Per il momento forzae ci vediamo allo stadio sabato”. Ottavi di Champions? “Siamo a febbraio, ho altri problemi. Prima ci sono tante partite. So che è una grande vetrina, vedo le squadre che si possono affrontare, alla fine ti fai il segno della croce, sono tutte forti”. Cosa dice ai tifosi? “Ho sempre pensato che è la squadra e come scende in campo a veicolare l’umore dei tifosi. Dobbiamo essere bravi noi con buone prestazioni per far ril’entusiasmo in città”. Perché De Laurentiis l’ha scelta? “Che ne so, forse perché sono brutto, ho la ...

juventusfc : ?? Atterrati! E adesso alla #BayArena per la conferenza stampa! ?? ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : Fra pochi minuti la conferenza stampa di Mister #Sarri e @Miralem_Pjanic ?? #B04Juve -