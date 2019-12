La collaborazione tra League of Legends e Louis Vuitton ha dato vita a un discutibile

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ofha collaborato con famoso marchio di modaa una serie di prodotti a tema LoL pronti per l'acquisto. Se avete mai desiderato spendere oltre $ 600 in una maglietta per videogiochi, beh, ora è possibile.C'è una linea di abbigliamento prevalentemente femminile e un paio di scarpe da ginnastica disponibili, e come ci si aspetterebbe da unacosì vistosa, si tratta più un "esercizio di marketing" per entrambe le parti che una reale possibilità per i fan di LoL di mettere le mani su oggetti di moda.A meno che, ovviamente, non abbiate davvero i mezzi per spendere $ 640 su questa t-shirt:Leggi altro...

