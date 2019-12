Kris Jenner regala il botox alle amiche per Natale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Elisabetta Espositoha già programmato tutto per il prossimo, anche i regali: ha deciso di donare sedute diad amici e familiari, lo ritiene un prodotto utile Un regalo speciale daper le sue. Come riporta JustJared, la mamma e manager delle sorelle Kardashian-ha deciso di donare ilpersone a lei più vicine. Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista di questi giorni: tra i programmi natalizi dic’è infatti il dono del trattamento estetico ad amici e familiari. Secondo, questo prodotto è un must assoluto e crede che lo amino tutti: basta essere responsabili e parlarne con il proprio medico prima di utilizzarlo. Lei stessa vi ricorre da molto tempo. Ilfa infatti parte della sua routine al mattino, come lei stessa ha rivelato: si fa fare un massaggio, una pulizia del viso, una manicure, ...

RickTheBadass : RT @athvirginia: @luscifah Maria era la vera social media manager dell'epoca altro che Kris Jenner - AnyOtherWorld : RT @athvirginia: @luscifah Maria era la vera social media manager dell'epoca altro che Kris Jenner - streetspoetry : RT @athvirginia: @luscifah Maria era la vera social media manager dell'epoca altro che Kris Jenner -