Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Solo tanta paura per fortuna per, l'hair stylist di Detto Fatto noto per essere stato per 13 anni il marito di Tina Cipollari, ora entrambi felicemente impegnati (lui con Ambra Lombardo, lei con Vincenzo Ferrara).Qualche giorno fa il concorrente del Grande Fratello 2019 condotto da Barbara d'Urso era stato portato all'ospedale Santa Maria Goretti a causa di unavuto nella sua abitazione a Sabaudia.del11 dicembre 2019 06:31.

gossipblogit : Kikò Nalli spiega i motivi del malore - zazoomnews : Kiko Nalli le sue parole dopo il malore - #Nalli #parole #malore - zazoomblog : Kiko Nalli le sue parole dopo il malore - #Nalli #parole #malore -