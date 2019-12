Jack Taylor giovedì 12 dicembre la puntata Il Drammaturgo | la trama

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)su Giallodi12Prosegue l’appuntamento conla serie tv con Ian Glen su Giallo canale 38 del digitale terrestre e 167 di Sky. La serie crime è tratta dai celebri romanzi polizieschi di Ken Bruen, uno dei più importanti scrittori irlandesi dell’ultimo ventennio ed è composta da sei episodi della durata di 90 minuti che compongono le prime 2 stagioni realizzate nel 2010 e nel 2013. Nel 2016 è stata rilasciata una terza stagione da 3 episodi. 2×01 IlSette mesi dopo la morte della madre, cercando di rimanere sobrio e in salute,viene chiamato a indagare sulla morte di Sarah Bradley, una giovane studentessa universitaria, caduta da un tetto con indosso un vestito teatrale. Intorno alla vita ha un anello di carta che sembra contenere una lettera di suicidio e Gordaì pensa che la morte sia legata a un fatto di ...

