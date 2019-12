Jack Burns è morto | era stato ribattezzato il nuovo Billy Elliot

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tragico lutto nel mondo della danza. Il giovanissimo, astro nascente del balletto, ètrovatoper cause tuttora da chiarire. Il 14enne si trovava nella sua casa di Greenock, in Scozia, mentre la notizia della immane scomparsa è stata data dalla Elite Academy of Dance su Facebook. Per le sue doti d’eccezione, il talentuoso ballerino erail. All’età di 9 anni era giàammesso nella prestigiosa scuola di balletto di Glasgow. Nel 2014, inoltre, aveva recitato nella serie tv Outlander, mentre già aveva preso parte a diverse altre produzioni televisive, come per esempio The One Show and Priscilla Queen of the Desert., il triste cordoglio “È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Abbiamo perso tragicamente il nostro amatissimo studente. Egli èfonte ...

