Italia-Russia oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming World League 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Torna in acqua il Setterosa. La Nazionalena di pallanuoto femminile questa sera alle ore 20.30 affronta lain quel di Ostia nel recupero della prima giornata della2019-. Una partita importante per le ragazze guidate da Paolo Zizza: fondamentale vincere per salire in classifica dopo la sconfitta all’esordio ai tiri di rigore con l’Olanda. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro eseguirlo in TV.pallanuoto femminile 2019-Recupero prima giornata Mercoledì 11 dicembre Ore 20.30Diretta TV su Rai Sport, direttasu Rai.tv gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LPS/Maurizio Valletta

Eurosport_IT : Italia, che pioggia di medaglie a Glasgow: sono 20, solo la Russia ha fatto meglio ??????????????? - Linkiesta : La giovane attivista, diventata celebre per lo scatto in cui legge la Costituzione russa, è in Italia e racconta co… - rumba15342942 : @AndreaLompio53 @FedeAngeli @corradoformigli Io sono una persona in carne ed ossa. Io non voglio finire come in Rus… -