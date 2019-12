“Io sono Gesù Cristo” | svelati i dettagli del nuovo videogame FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo “Una settimana da Dio”, arriva anche una settimana da, questa volta però non si tratta di un film, ma di un videogioco che ti da la possibilità di trasformarti ine rivivere la sua storia. Il videogioco: livelli e obiettivi da raggiungere Miracoli, superpoteri e lotta contro il diavologli equipaggiamenti e gli obiettivi che ogni giocatore dovrà raggiungere nella sfida al male portata avanti nei panni di. “I am Jesus Christ” è il nome del videogioco che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il giocatore dovrà superare diverse tappe per salire di livello: ridare la vista ad un non vedente, moltiplicare pesci, camminare sulle acque e ogni altra vicenda narrata dalTestamento sino alla crocifissione e alla resurrezione. L’utente, seduto davanti al pc, dovrà confrontarsi anche con il diavolo tentatore e per recuperare ...

matteorenzi : Enzo Puro, uno di noi, scrive queste parole. E dice: a me squadrista non mi chiama nessuno. Io sono con lui. E con… - matteosalvinimi : #Salvini: Con la Lamorgese gli sbarchi sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo di quando ero io al mi… - matteosalvinimi : #Salvini su #Mes: Perché io ricordo che i soldi degli italiani inviati per salvare la Grecia sono stati usati per i… -