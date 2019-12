Investito da mezzo Ama | uomo morto a Roma

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dadell’Ama: èin ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Sotto shock il conducente, in ospedale per accertamenti. Tragedia a, dove undopo essere statoda undell’Ama, la municipalizzata per la raccolta dei rifiuti nella Capitale.dadell’Ama:in ospedale L’investimento è avvenuto sulla Casilina. L’, un anziano, è statoda undell’Ama. le sue condizioni sono parse subito gravi. Inutile il trasporto e il ricovero in ospedale: l’anziano èa causa delle ferite riportate. Polizia locale Il conducente delin ospedale per accertamenti Anche il conducente deldell’Ama si è recato in ospedale per i controlli e gli accertamenti del caso. Il trentacinquenne si è sottoposto anche ai test ...

Agenzia_Ansa : Morto il pedone investito da un mezzo #Ama a #Roma. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti d… - AnsaRomaLazio : Investito da mezzo Ama a Roma, grave - Lazio - AnsaRomaLazio : Roma,morto pedone investito da mezzo Ama - Lazio -