Inter | occhi puntati sul Chelsea | Giroud e Marcos Alonso nel mirino

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), la societàverrà sicuramente nella finestra di mercato invernale:gli obiettivieliminata in Champions e “retrocesso” in Europa League. Questo non vuol dire però che la società neroazzurra nonverrà nel mercato di gennaio, anzi. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport mister Conte vorrebbe per prima cosa un sostituto di Lukaku. Per questo il profilo ideale sarebbe quello didel. Proprio dai Blues poi piace ancheche non è nelle priorità di mister Lampard.andrebbe a rinforzare il reparto di Asamoah che continua a lottare contro i guai al gino. Leggi su Calcionews24.com

Nico_Piaz : RT @LucaFiorino24: Hai toppato con lo Slavia, ti sei fatto rimontare ingenuamente dal Dortmund dopo aver dominato e perdi in casa col Barce… - internewsit : Inter, occhi sul Chelsea: non solo Marcos Alonso nel mirino a gennaio - TS - - passione_inter : GdS - Inter-Barcellona in 3 punti: Lautaro brilla sotto gli occhi di Messi. Tra la 'cantera' e il mercato... -… -