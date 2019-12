Insigne saluta Ancelotti “Sei speciale” | ma i tifosi lo accusano | “Tu lo hai fatto fuori”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Arriva anche il saluto di Lorenzoper Carlo, con un post su Instagram in cui il capitano lo definisce una “persona speciale” Grazie Mister è stato un onore aver lavorato con te e il tuo staff. In questi due anni ho conosciuto una persona speciale. Ti auguro il meglio! Visualizza questo post su Instagram Grazie Mister è stato un onore aver lavorato con te e il tuo staff. In questi due anni ho conosciuto una persona speciale. Ti auguro il meglio! Un post condiviso da Lorenzo(@lorofficial) in data: 11 Dic 2019 alle ore 2:07 PST Ma quello che va letto sono i commenti deiche non l’hanno mandata a dire e ricordano al capitano di essere stato tra quelli che ha tifato per il suo esonero, come sottolineato ieri sera da Condò a Sky Ed ora lo saluti pure? La squadra guidata da ...

