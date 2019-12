Indie World: Axiom Verge 2, Sports Story e moltissimi altri giochi indie sono in arrivo su Nintendo Switch (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Con una nuova presentazione indie World, Nintendo ha mostrato in anteprima una selezione di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2020 prodotti da sviluppatori indipendenti di tutto il mondo, inclusi due titoli che saranno disponibili a partire da oggi. Tra gli annunci del video spiccano Axiom Verge 2, il seguito di quell'Axiom Verge che ha saputo stregare la critica, Sports Story, dai creatori dell'apprezzata esclusiva per Nintendo Switch Golf Story, e il picchiaduro a ispirazione rétro Streets of Rage 4. The Talos Principle: Deluxe Edition e Dauntless, entrambi disponibili da oggi, completano lo straordinario catalogo 2019 di giochi indie per Nintendo Switch.Leggi altro...

