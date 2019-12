Incidente sul lavoro | operaio travolto dal rullo asfaltatore

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Gravissimosulin provincia di Cremona. Il titolare di un’azienda che si occupa di lavori stradali è stato ricoverato al Maggiore di Cremona in condizioni gravissime dopo essere statodalche stava manovrando. Stando alle prime informazioni la seduta avrebbe ceduto all’improvviso facendo cadere l’uomo che è stato investito dal macchinario. Immediatamente soccorso, il 47enne è stato ricoverato in ospedale.sulIl gravissimo infortunio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 11 dicembre, come riportano i media locali. L’uomo si trovava lungo la strada di Acquanegra Cremonese, a pochi chilometri dal confine tra la provincia di Cremona e la provincia di Lodi. All’improvviso il sedile delha ceduto e il 47enne è caduto a terra venendo poi investito dal. Immediatamente è scattato ...

Martpod : Cari colleghi da @ilgiornale, la persona nella foto su questo articolo non è l'assassino. Quest'uomo è stato testim… - Cremonaoggi : Grave incidente sul lavoro, uomo di 47 anni schiacciato da un rullo - infoitinterno : Reggio Calabria, incidente sul Viale Messina: individuato il “pirata” della strada che ha scaraventato a terra un p… -