Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Un principio disi è sviluppato questa mattina in unutilizzato comeal piano terradi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. “Si è trattato di un principio diimmediatamente domato dai Vigili del Fuoco. Non è stato necessario evacuare il museo e il palazzo. Ringrazio il personale per la prontezza di intervento e la professionalità dimostrata, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine”. E’ quanto ha dichiarato il DirettorediTiziana Maffei in merito a quanto accaduto nei locali del. L'articoloneldiproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Incendio nel locale guardaroba della #Reggia di ##Caserta ** - Aquila6811 : RT @SkyTG24: Principio di incendio nel locale guardaroba della Reggia di Caserta - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Principio di incendio nel locale guardaroba della Reggia di Caserta -