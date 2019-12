Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Prenderà servizio a partire dal 19 dicembre, nel ruolo di addetto al primo settore Misure di Prevenzione Patrimoniali del Centro Operativodi, il tenente colonnello attualmente aDia diPini. Attento investigatore, impegnato da sempre nella lotta alla mafia, ail tenente colonello Pini si è distinto per aver condotto numerose indagini che hanno portato agli arresti di importanti esponenti dei clan camorristici operanti su tutto il territorio salernitano e inchieste importanti sulle presunte connessioni tra attività politica e mafia, alcune delle quali ancora in corso, che hanno portato alle perquisizioni di Comuni, Enti Pubblici, società partecipate e abitazioni private di proprietà di noti esponenti politici. Origini venete, Pini, vanta una lunga carriera ...

anteprima24 : ** Incarico a Padova per il capo della Direzione Investigativa Antimafia di #Salerno Giulio Pini **… - antonelladalto2 : Carabinieri.Nuovo incarico a Padova per il Tenente Colonnello Giulio Pini,Capo Sezione della DIA Salerno - ONDANEWSweb : Carabinieri.Nuovo incarico a Padova per il Tenente Colonnello Giulio Pini,Capo Sezione della DIA Salerno -… -