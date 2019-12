In Europa per contare l’Italia punta a dettare l’agenda Ue I giallorossi trovano la

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La giornata di ieri è servita a Luigi Di Maio a compattare i suoi alla vigilia del voto che si terrà oggi in Parlamento sulla risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani. In ballo c’è la riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, ovvero il fondo salva-Stati. Obiettivo del capo politico dei Cinque Stelle è arginare la protesta di quanti all’interno del Movimento sono inclini a lasciarsi sedurre dalle sirene anti-Mes della Lega e di Fratelli d’Italia. ACCORDO FATTO. E dopo il confronto con i senatori, Di Maio è sereno: “Li ho trovati molto compatti, stiamo lavorando al meglio”. Perché è soprattutto a Palazzo Madama che i numeri sono risicati. Ma a parte tre o quattro senatori che hanno annunciato il no alla risoluzione unitaria (tra cui Gianluigi Paragone e Stefano Lucidi) o che, pur non pronunciandosi, hanno ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Gentiloni indora la pillola #Mes promettendo caramelle per il futuro. Ma sotto sotto ri… - Eurosport_IT : INTER FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE! ?? I nerazzurri perdono a San Siro per 2-1 contro il Barcellona e dicono addio… - Avvenire_Nei : Roma, al Pigneto i 37 mila nomi di chi è morto per arrivare in Europa -