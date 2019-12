In arrivo neve e pioggia sulle regioni settentrionali e sulla Toscana La nuova ondata di

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un sistema perturbato atlantico raggiungerà l’Italia durante la prossima notte con precipitazioni a prevalente carattere nevosobase delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con lecoinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, giovedì 12 dicembre, precipitazioni a prevalente carattere nevoso, con quotamediamente sopra i 200-400 metri e temporaneamente fino a quote di pianura, dapprima su Lombardia, Emilia-Romagna ein estensione al Veneto, con apporti al suolo da deboli a moderati.base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 dicembre, allerta gialla sul versante costiero del Lazio e su settori di Basilicata e Calabria. L'articolo In...

