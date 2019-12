Ilary Blasi sto facendo la mamma a tempo pieno

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)in una lunga intervista, rilasciata al settimanale ‘F’, spiega per la prima volta, i motivi per cui, spesso, è a Londra. “Entrambi. Sto valutando due nuovi progetti. In realtà in questo momento della mia vita stola, il lavoro più difficile del mondo. Ho tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ognuno di un’età diversa, le mie giornate ruotano intorno a loro”. Dopo l’addio televisivo a ‘Le Iene’ e al ‘Grande Fratello Vip, la popolare conduttrice ha preso parte al progetto ‘Eurogames’ accanto ad Alvin: “Quando lavori hai piùper te. Per quanto faticoso possa essere un mestiere, non è mai difficile come stare a casa dietro a tre figli, credete a me”. La presentatrice ha inoltre, spiegato la giornata tipo di tutta la famiglia dopo il ritiro di Francesco Totti dal mondo del ...

