Il Senato ha approvato la risoluzione sul Mes 

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Via libera dell'Aula delalladi maggioranza sul Mes con 164 voti favorevoli, 122 voti contrari e 2 astenuti. Sono invece state respinte le risoluzioni del centrodestra e quella singola del leghista Candiani, mentre l'altra delre Calderoli è stata ritirata prima del voto. Nuove tensioni in Aula delprima del voto sulle risoluzioni sul Mes. I leghisti hanno ascoltato in piedi applaudendo gli interventi dei 'dissidenti' M5s che hanno annunciato il voto contrario sul documento della maggioranza. Continuando a restare in piedi anche durante l'intervento di Ignazio La Russa. Immobili iri M5s, mentre dal Pd si sono levate forti critiche, chiedendo alla presidente Casellati di far sedere i leghisti. In mattinata era arrivato l'ok della Camera alladi maggioranza sul Mes. Era passata con 291 voti favorevoli e 222 voti contrari. ...

elenabonetti : In Commissione bilancio al Senato è stato approvato l'emendamento che proroga e rafforza la legge Golfo Mosca. La p… - Mov5Stelle : Non poteva esserci giornata migliore di oggi, #10dicembre, #HumanRightsDay, per celebrare uno dei diritti umani più… - lucianonobili : Da tempo, con @Legambiente e tanti altri, mi batto perché l’Italia punti sulla #micromobilità elettrica e sostenibi… -