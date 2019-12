Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Appuntamento deldella soap opera iberica di Canale 5 Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. La programmazione prevede la messa in onda dal lunedì al venerdì e la domenica pomeriggio dopo Una Vita. … L'articolo Ildi12: ladisuiproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Il Segreto, anticipazioni puntata di giovedì 12 dicembre: la decisione di Maria sui figli - - Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni 12 dicembre: il piano di Antolina per far soffrire Elsa - zazoomnews : Il Segreto Anticipazioni 12 dicembre 2019: Maria dice addio alla cosa più importante della sua vita - #Segreto… -