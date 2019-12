Il Segreto anticipazioni 12 dicembre 2019 | continua la guerra tra Carmelo e Francisca

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella puntata de Il, in onda giovedì 12su Canale 5, latra, Severo erischia di generare ogni giorno di più:. Iltorna con la puntata di giovedì 12e lesi concentrano sulla questione che vede coinvolti, Severo e Donna, che rischia di degenerare. Dopo il fallito attentato alla vita della Montenegro e di Raimundo, che ha visto come unica vittima Mauricio,non è pago e si dice disposto a tutto pur di vendicare la memoria di sua moglie Adela. Naturalmente con l'aiuto dell'amico Severo, che pure ha diversi conti in sospeso con Donna. Lei dal canto suo non ha la minima intenzione di lasciare spazio ai suoi avversari. Raimundo e Irene ...

