Il Santo del giorno 11 dicembre | San Damaso I

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildel11è SanI Papa.I è stato il 37º Papa della Chiesa cattolica, che lo venera come. Primo pontefice massimo dopo la rinuncia alla carica dell’imperatore Graziano. Fu papa dal 1º ottobre 366 alla sua morte, avvenuta nel 384. Il nomederiva dal greco e significa “domatore”. Questo nome è maggiormente usato in Spagna. SanI è il protettore degli archeologici. Il suo martirologio romano recita: «SanI, papa, che, nelle difficoltà dei suoi tempi, convocò molti sinodi per difendere la fede nicena contro gli scismi e le eresie, incaricò san Girolamo di tradurre in latino i libri sacri e onorò i sepolcri dei martiri adornandoli di versi». Leggi anche –> Ildel10: Beata Vergine Maria di Loreto La vita di SanI SanI nacque in Portogallo. Morto papa Liberio il 24 ...

