Il Plastic di Milano raccontato dai fondatori

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildiquesto dicembre compie 39 anni. Lucio Nisi, il suo storico fondatore, è morto a metà novembre. Nicola Guiducci, Pinky, Sergio Tavelli, Tommaso e Francesco Nisi () hanno scritto per GQ: per ricordare com'era e come sarà.\ Ci sono momenti in cui bisogna rompere. Le scatole, gli schemi, l’ordinario. Ilnasce per quello, e a parlarne oggi non si racconta solo la storia di una discoteca che a dicembre compie 39 anni, ma quella di una rottura necessaria a cambiare le cose. Era il 1980, un altro mondo.era ancora avvolta nella nebbia, in un grigiore borghese, tranquillo e vagamente conservatore. Per le strade i ragazzi andavano in giro con le creste punk, indossavano il proprio umore e i propri pensieri, e a molti non piaceva: capitava che di giorno la polizia chiedesse loro i documenti e li caricasse sulle camionette, che ...

