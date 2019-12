Il pitbull e il poliziotto (Di giovedì 12 dicembre 2019) È un peccato che i pitbull abbiano in qualche modo guadagnato una cattiva reputazione di essere violenti e feroci. Ci sono tonnellate di storie che mostrano che i pitbull possono essere altrettanto amorevoli e dolci come le altre razze. Sono erroneamente conosciuti come “cani da combattimento” e la verità è che non sono “naturalmente aggressivi” ma ci sono conseguenze che li costringono ad essere così. È solo un fatto straziante che questa razza sia maltrattata a tal punto, infatti il più delle volte sono i padroni il male di questi meravigliosi cagnoloni. Di conseguenza, i pitbull subiscono più abbandoni e abusi di qualsiasi altra razza al giorno d’oggi. Forse la cosa più dolorosa è quando un cane di questa razza finisce in un rifugio e sono gli ultimi cani ad essere adottati. Le persone spesso esitano quando si tratta di adottare un pitbull, ovviamente a ...

