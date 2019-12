Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella giornata di oggi mercoledì 11 dicembre, ildella Salute ha pubblicato una nota in cui avvisa tutti i consumatori di averto undiall’Antica a marchio della società agricola Locatelli Guglielmo & C. S.S. per presenza di rischio microbiologico. Il prodotto viene considerato non conforme per presenza di Escherichia coli e per questo motivo ildella Salute ha consigliato di non mettere in vendita il prodotto. Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, ildella Salute nella giornata di oggi mercoledì 11 dicembre, ha comunicato il richiamo di undelloall’Antica a marchio Società Agricola Locatelli Guglielmo & C. S.S, per presenza di rischio microbiologico. Le confezioni interessate a questo richiamo ...

zazoomblog : Presenza di Escherichia Coli il Ministero richiama lotto di Stracchino all’Antica - #Presenza #Escherichia… -