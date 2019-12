Il libro di Paul McCartney diventerà un film d’animazione

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) (foto: Getty Images)sta collaborando con Netflix e la storica casa cinematografica francese Gaumont per la produzione di unbasato sul suoper l’infanzia. Nel 2005, infatti, l’ex Beatles ha scritto assieme a Philip Ardagh un volume per bambini intitolato High in the Clouds (L’isola al di là delle nuvole, tradotto in italiano da Mondadori), con le illustrazioni di Geoff Dunbar: una favola edificante sull’importanza di preservare il pianeta e lasciare che gli animali vivano in libertà.e Dunbar avevano già collaborato nel 1984 nel cartone animato Rupert and the Frog Song e pensato anche a questa seconda storia come a una pellicola, che prende ora finalmente forma e sarà distribuita sulla piattaforma di streaming. A quanto si sa,sarà produttore del. Il protagonista: un giovane scoiattolo, Wirral, che finirà coinvolto in una ...

