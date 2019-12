Il Green new deal come l' uomo sulla luna

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilnew”è l’per l’Ue”, è “la nostra visione, 50 azioni per il 2050 per riconciliare l’economia, il modo di produrre e consumare con il nostro pianeta. Ma dobbiamo assicurarci che nessuno sia lasciato indietro: questa transizione deve funzionare per tutti oppure non funzionerà affatto”. Ursula von der Leyen usa il tono solenne per presentare il suo ‘new’ appena approvato all’unanimità dalla Commissione europea. Il clima è la bandiera della sua Commissione, la priorità che vuole dare a questa legislatura europea, un lungo elaborato pieno e fiero di obiettivi strategici per arrivare a fare dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero nel 2050. “Il vecchio modello basato su fossili e inquinamento è superato. Noi non ...

RMorassut : Il #DecretoClima è legge. Un primo importante passo verso il green new deal. Avanti così. - dcdigiacinto : Presentato il Green New Deal! @ European Parliament - ForzaItaliaBerg : RT @AleGallone: ?? L'ambiente è una cosa seria e come tale va trattato. Dal Rapporto 2019 sull'Italia del Riciclo presentato oggi a Roma, em… -