Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildi, iniziato dal 25 maggio 2018, alla fine hail, per mano dell’acerrimo nemico del popolino: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha ceduto ai “presepisti” ai “sarristi” e soprattutto ai 91isti. Anime ingabbiate nel passato. Una società in grado di sostenere il primo vero fortunale della propria storia avrebbe lasciato che la storia con Ancelotti arrivasse almeno a compimento. Invece Aurelio De Laurentiis, anch’egli con il figlio sistemato, ma poco produttivo, ha abbassato la testa dinanzi ai suoi dipendenti. Ha commesso l’ennesimo di tanti errori, che da luglio ad oggi hanno costellato il cammino del secondo anno ancelottiano. Il primo errore esiziale è stato non aver abbassato oppure azzerato le richieste per Insigne. Oggi il rischio è che quella scelta porti una sciagura dalla quale il Napoli difficilmente potrà riprendersi, ...

cedrifeo : RT @napolista: Il costante rumore di fondo ha epurato il migliore De Laurentiis ha abbassato la testa dinanzi ai suoi dipendenti. Ha comme… - tbelfatto : RT @napolista: Il costante rumore di fondo ha epurato il migliore De Laurentiis ha abbassato la testa dinanzi ai suoi dipendenti. Ha comme… - napolista : Il costante rumore di fondo ha epurato il migliore De Laurentiis ha abbassato la testa dinanzi ai suoi dipendenti.… -