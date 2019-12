Il Chelsea scherza con Ronaldo | «Azpilicueta ha segnato più di te» – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilha fatto notare che grazie alla rete di ieriha superatoin questa edizione di Champions Cesarhanella gara che ha visto ilprevalere sul Lille e centrare il passaggio del turno. Con questo gol il terzino spagnolo è salito a quota 2, superando Cristianoche nell’attuale stagione di Champions League ha siglato una sola rete. Il club ha twittato: «hapiù gol di Cristianoin Champions League quest’anno». Terminando con un lapidario: «Dati, non opinioni». .@CesarAzpi tiene más goles que @cristiano en la actual @LigadeCampeones. Datos, no opinión.

