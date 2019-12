Il cambio di rotta sull’immigrazione finora non c’è stato

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) (foto: ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images) A fine ottobre, durante un incontro con le ong impegnate nel Mediterraneo, tra le mura del ministero dell’Interno italiano sono rimbombate le parole: pull factor. Non le ha pronunciate Matteo Salvini, che sulla teoria (smentita) delle navi umanitarie che con la loro semplice presenza in mare aumenterebbero le partenze dei migranti dalla Libia ha fondato gran parte dei suoi proclami sovranisti; èil suo successore al Viminale, la ministra Luciana Lamorgese, a tirare in ballo quel ritornello, aggiungendo peraltro di voler introdurre un nuovo codice di condotta per le organizzazioni non governative, sulla linea di quello già controverso del 2017. Potrebbe sembrare un momento di appannamento, per un governo che si credeva avrebbe impresso un drasticodialla politica dei porti chiusi e alla dialettica dei taxi del mare che ...

