Il boss fa il regalone di Natale ai dipendenti. 50.000 dollari a testa per premiare “il duro lavoro” (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Edward St John è il fondatore di un’azienda e il presidente di uno sviluppatore immobiliare a Baltimora, nel Maryland. Di recente ha organizzato una grande festa per tutti i 198 membri del personale in cui ha annunciato che avrebbe regalato 10 milioni di dollari. Le persone che avevano lavorato per la St John Properties ricevettero … L'articolo Il boss fa il regalone di Natale ai dipendenti. 50.000 dollari a testa per premiare “il duro lavoro” NewNotizie.it.

