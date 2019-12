Ibra-Milan | la trattativa continua ma non c’è accordo Napoli pronto all’assalto

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), lama non c’è. ADL prepara un nuovo assalto nelle prossime ore. Le ultimissime Stando a quanto emerge nelle ultimissime ore, Zlatanhimovic è ancora incon il. La dirigenza rossonera sta lavorando alacremente per portare lo svedese all’ombra della Madonnina, ma attualmente non c’è ancoratra Mino Raiola, Boban e Maldini. Il, alle prese con l’esonero di Ancelotti e l’ingaggio di Gennaro Gattuso, resta comunque alla finestra. ADL una volta conclusa la conferenza stampa di presentazione per l’ex tecnico rossonero, tenterà un nuovo assalto nelle prossime ore. L'articolo, lama non c’èall’assalto Calciomercato

Gazzetta_it : .@Ibra_official ha scelto il #Milan: l'ultimo scoglio è la formula del contratto #calciomercato - Gazzetta_it : .@Ibra_official, sms al @acmilan? 'Presto in #Italia. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo' - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Non esiste un caso #Piatek. #Ibra? Come regalo voglio i tre punti col #Bologna. #Suso a sini… -